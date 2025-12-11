back number、3年ぶり＆2度目の紅白出場決定！「どうしてもどうしても」「水平線」の2曲を披露 | RBB TODAY

12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」にback numberが出場することが決定した。

2004年結成のback numberは、美しいメロディーと心に残る切ない歌詞で幅広い層から人気を集めている。2023年には5大ドームツアーを全公演完売させ、2026年には自身最大となる50万人規模のスタジアムツアーも決定している。これまでに30曲がストリーミング1億回再生を突破するなど、日本の音楽シーンを代表するバンドだ。

2回目の紅白出演で披露するのは「どうしてもどうしても」と「水平線」。「どうしてもどうしても」は「NHKウィンタースポーツテーマソング」としてNHKの冬のスポーツ中継などでオンエアされている。「水平線」はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され大きな話題となったback numberの代表曲だ。

back numberの清水依与吏は「また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しいです。大事で大事で仕方がない2曲と一緒に行くので、大晦日よろしくお願いします。」とコメントした。なおback numberは2022年(第73回)に続き今回で2回目の出場となる。

「第76回NHK紅白歌合戦」は12月31日午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。