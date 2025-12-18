“日韓トップクラス”歌手ZICO×YOASOBI・ikura、コラボ曲のMVティザー公開！日本で撮影された映像に注目 | RBB TODAY

アーティスト兼プロデューサーのZICOが、YOASOBI・ikuraと手がけたコラボ楽曲のMVティザーを公開した。

12月17日午後10時、ZICOはHYBE LABELSの公式ユーチューブチャンネルを通じて、新シングル『DUET』のMVティザーを公開した。MVには、本作を共に制作した日本の人気アーティストLilas（YOASOBIのボーカルikura）が出演し、ZICOと共演した。

映像の中でZICOは、誰かに追われているかのように必死に走っている。ようやく身を隠した店内で、謎の腕の動きを繰り返す人物と遭遇し、驚いた表情を見せる。この動作は、すでに公開されていたコンセプト写真にも登場しており、さらなる好奇心を刺激する。

（写真＝KOZエンターテインメント）

続くシーンでは、ZICOとLilasがさまざまな人々に囲まれながらポーズを取る姿が描かれる。性別や年齢、服装も異なる群衆の中で、2人だけが際立つ存在感を放ち、どこか不思議な“異質感”を生み出している。自由奔放なZICOと、端正で落ち着いたLilasという対照的なビジュアルのコントラストも印象的だ。なお、MVは日本で撮影され、独特な雰囲気を演出している。

MVティザー映像に挿入された『DUET』の軽快なメロディも耳を引く。明るい雰囲気の伴奏に、韓国語と日本語を織り交ぜた歌詞、そしてZICOとLilasの異なる声色が重なり合い、新鮮な魅力を放っている。本楽曲は、昨年リリースされた『SPOT!（feat. JENNIE）』をともに制作したプロデューサー陣が作詞・作曲に参加。さらにLilasが日本語の歌詞を自ら手がけ、個性を加えた。

12月19日午前0時にリリースされる『DUET』は、「理想の相手とデュエットをしたらどうなるだろうか」という想像から出発した楽曲だ。韓国HIPHOPを象徴するZICOと、日本のバンド音楽を代表するLilasが生み出すシナジーに注目が集まっている。

ZICOは18日正午、公式SNSを通じて新曲の制作過程を収めた映像を公開予定。19日午前0時に音源とMVを同時公開し、翌20日にはソウル・高尺スカイドームで開催されるK-POP授賞式「THE 17th MELON MUSIC AWARDS（MMA2025）」にて、『DUET』のステージを初披露する。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】YOASOBI・ikura、韓国ファッション誌に登場！

■【写真】YOASOBI、初の韓国公演が大成功！現地ファンも熱狂

■【写真】ZICO＆YOASOBI・ikuraコラボ曲の“意味深”コンセプト