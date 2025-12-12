 『Venue101』がNHK紅白会見の舞台裏に独占密着！CANDY TUNE＆HANA＆M!LKの生パフォーマンスも | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
『Venue101』がNHK紅白会見の舞台裏に独占密着！CANDY TUNE＆HANA＆M!LKの生パフォーマンスも

『Venue101』（C）NHK
  • 『Venue101』（C）NHK

　12月16日23時より、音楽番組「Venue101」(NHK総合)にて「紅白SPECIAL」が放送される。第76回NHK紅白歌合戦に初出場するCANDY TUNE、HANA、M!LKの3組が生出演し、本番を控えた心境やパフォーマンスを披露する。


　番組では11月14日に行われた出場歌手発表会見の舞台裏に密着した独占映像を公開。初出場のアイナ・ジ・エンド、幾田りら、&TEAM、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、FRUITS ZIPPER、M!LKの8組に完全密着し、会見前の緊張の表情や涙ながらに喜びを分かち合う姿など、ここでしか見られない舞台裏を放送する。

　さらに会見の裏で垣間見えたCANDY TUNE立花琴未の独特すぎる緊張のほぐし方や、ちゃんみなの意外な悩み、M!LK曽野舜太が記者たちの前で放ったとある一言に隠された真実など、Venueカメラが捉えていた知られざる裏側ドキュメントも届ける。

　スタジオでは紅白初出場の3組が集結する。CANDY TUNEはイントロのコール&レスポンスがおなじみとなった「倍倍FIGHT!」を披露し、スタジオ全体を巻き込んで盛り上がる。HANAはデビュー以来感じてきた思いと今後への決意を込めた新曲「NON STOP」を披露し、攻めたサウンドとダンスに注目が集まる。M!LKは曲中の滅ポーズがSNSで大バズリ中のラブソング「好きすぎて滅!」をパフォーマンスする。

　発表会見の振り返りや紅白本番を控えた心境など、今しか聞けないトークを繰り広げる。また「今年の紅白がもっと楽しみになる」という“初出し情報”も生放送中に発表する。番組はNHK総合で12月16日23時から23時30分まで生放送される。MCは浜家隆一と生田絵梨花が務め、ナレーションは服部伴蔵門が担当する。NHKプラスで同時配信と1週間見逃し配信も行われる。


《アルファ村上》

