中島みゆき、21年ぶりMV集＆名盤『Singles 2000』リマスター盤が本日同時発売！特別ポスター企画も | RBB TODAY

17日、中島みゆきの21年ぶりとなる最新ミュージックビデオ集『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』と、2002年発売の名盤シングルコレクション『Singles 2000』のリマスター盤が同時発売された。

11月30日に通算49枚目となる初の配信シングル「一樹」がリリースされたばかりの中島。今回発売されたMV集には、2007年から2023年までに発表されたシングル曲7作品のミュージックビデオに加え、映画やドラマの予告編、タイトルバックなどの貴重な特典映像を収録している。

MV集ジャケット

収録曲は、初のアニメソングとなった映画『アリスとテレスのまぼろし工場』主題歌「心音」、フジテレビ系ドラマ『PICU 小児集中治療室』主題歌「倶に」、紅白歌合戦で歌唱されたNHK連続テレビ小説『マッサン』主題歌「麦の唄」、日本テレビ系ドラマ『東京全力少女』主題歌「恩知らず」、TBS系ドラマ『南極大陸』テーマ曲「荒野より」、映画『ゼロの焦点』主題歌「愛だけを残せ」、そしてMBS・TBS系『世界ウルルン滞在記"ルネサンス"』主題歌だった「一期一会」だ。

これらの名曲を翁長裕、関和亮、岡田麿里の3人の映像クリエイターがそれぞれの世界観を展開し、この作品集でしか見ることのできないシーンが満載のMVが収録されている。特典映像には「銀の龍の背に乗って」が使用された映画『Dr.コトー診療所』予告編、「一期一会」がフルで使用された映画『シサム』予告編、そして主題歌「慕情」のドラマ『やすらぎの郷』主題歌タイトルバックのノンクレジット・バージョンが収録されている。

Singles2000ジャケット

同時発売された『Singles 2000』は、1994年から2000年に発表されたシングル曲とそのカップリング曲全14曲を収録した作品だ。 「地上の星」「空と君のあいだに」「旅人のうた」「ファイト!」「命の別名」「ヘッドライト・テールライト」「糸」など、時代の空気を捉えた名曲の数々が収録されている。2002年の発売から現在までミリオンセラーを記録した名盤中の名盤が、LAの名エンジニア、スティーブン・マーカッセンによる最新リマスターで再発売された。

「タワラブ！」中島みゆき

タワーレコードでは、ファンに向けて強力プッシュする企画「タワラブ!」に中島みゆきが決定した。今回のMV集に収録されている「一期一会」のミュージックビデオの撮影時に撮影された貴重な写真から特別なポスターを制作し、全国のタワーレコードで掲示する。抽選でこの特別なポスターが当たるキャンペーンも実施される。

瀬尾一三、田家秀樹

さらに、タワーレコード新宿店では2作品の特別展開企画が実施される。中島みゆきの音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談リリースイベントを2026年1月10日に開催する。MV集に収録された「恩知らず」のミュージックビデオで中島みゆきが実際に使用したアコースティック・ギターやMV集の貴重な写真のパネル展示、『Singles 2000 リマスター』にちなんだ企画や新宿店限定の特典施策、そして旧譜フェアなど幅広い企画が展開される。

同時購入キャンペーン特典A4クリアファイル

タワーレコードを含む全国のCDショップでは、『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』と『Singles 2000』を同時購入で、「A4クリアファイル(裏面2026年カレンダー仕様)」を先着でプレゼントするキャンペーンを開催している。MV集に収録された「恩知らず」のミュージックビデオ撮影時の貴重な写真を使った特別仕様の特典となっている。

Instagramキャンペーン

また、発売を記念してインスタグラムのキャンペーンも開始された。ヤマハミュージックコミュニケーションズの公式インスタグラムで、収録曲の思い出やエピソードを募集し、フォロー&コメントした方の中から抽選で30名に「アクリルブロックキーホルダー(非売品)」をプレゼントする。