 南みゆか、ハタチ初撮りグラビア！ランジェリー姿で谷間チラリ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

南みゆか、ハタチ初撮りグラビア！ランジェリー姿で谷間チラリ

エンタメ グラビア
注目記事
南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.
  • 南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.
  • 南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

　9日に発売された『週刊FLASH』最新号でグラビアアイドルの南みゆかが裏表紙と巻末10ページの撮り下ろしグラビアを披露している。


FLASHデジタル写真集　南みゆか　大人の顔をしてみた。
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

週刊FLASH（フラッシュ） 2025年12月23日号（1796号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　10月に二十歳の誕生日を迎えた南。ハタチ初撮りとなる同作では、これまでの可愛らしいイメージから大人の女性へ脱皮する様をフィルムに収めている。到着したグラビアカットでは、淡いブルーのランジェリーを身にまとい、カーペットに寝そべってこちらを見つめるカット。アンニュイな表情からは、あどけなさの中にふと見せる妖艶さが感じられる。どこかノスタルジックな色合いで、南の新たな一面を引き出したグラビアとなっている。

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

　南は三重県出身の20歳。身長164センチ、スリーサイズはB90W59H92。2021年よりアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2023年より活動していた選抜ユニット「O₂」（オーツー）を11月24日に卒業。1st写真集『南風』が即日重版が決定するなど、ヒットを記録している。


南みゆか、少女と大人の間を揺れ動く19歳の圧巻グラビア！ | RBB TODAY
画像
アイドルグループ「O2」の南みゆかが、8日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場し、表紙と巻頭ページを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/09/227782.html続きを読む »

南みゆか、太ももがセクシーな「ミニスカ忍者」に変身！『週刊SPA!』表紙を飾る | RBB TODAY
画像
週刊SPA!創刊37年記念号が発売。O2メンバー南みゆかが忍者グラビアに初挑戦し話題となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/15/233358.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top