南みゆか、ハタチ初撮りグラビア！ランジェリー姿で谷間チラリ | RBB TODAY

9日に発売された『週刊FLASH』最新号でグラビアアイドルの南みゆかが裏表紙と巻末10ページの撮り下ろしグラビアを披露している。

10月に二十歳の誕生日を迎えた南。ハタチ初撮りとなる同作では、これまでの可愛らしいイメージから大人の女性へ脱皮する様をフィルムに収めている。到着したグラビアカットでは、淡いブルーのランジェリーを身にまとい、カーペットに寝そべってこちらを見つめるカット。アンニュイな表情からは、あどけなさの中にふと見せる妖艶さが感じられる。どこかノスタルジックな色合いで、南の新たな一面を引き出したグラビアとなっている。

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

南は三重県出身の20歳。身長164センチ、スリーサイズはB90W59H92。2021年よりアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2023年より活動していた選抜ユニット「O₂」（オーツー）を11月24日に卒業。1st写真集『南風』が即日重版が決定するなど、ヒットを記録している。