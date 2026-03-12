「私生活を暴露する」と登録者1300万人の人気女性ユーチューバーを脅迫した韓国の卑劣男　実刑が確定 | RBB TODAY

チャンネル登録者1300万人を誇る大食いユーチューバー、ツヤンを脅迫した男の実刑が確定した。

3月12日、韓国最高裁は恐喝などの罪で起訴されたユーチューバーのクジェヨク（本名イ・ジュンヒ）の上告を棄却し、懲役3年を確定させた。

【画像】「死んだ元恋人の“奴隷”だった」ツヤン、私生活の衝撃

クジェヨクは2023年、ツヤンの私生活を暴露すると脅し、5500万ウォン（約550万円）を脅し取った疑い（恐喝）で起訴された。この事件をめぐり、昨年開かれた1審と2審で、クジェヨクにはいずれも懲役3年が言い渡されていた。

当時、裁判所は量刑理由について、「被害者からゆすり取った金額は少なくなく、被害回復もなされていない」としたうえで、「この事件が世間に知られて以降、むしろツヤンを助けたと主張するなど、世論をミスリードしようとする姿も見られた。法廷でも反省の態度を見せなかった」と説明していた。

クジェヨクは裁判中だった今年1月にも、ツヤンが繰り返し虚偽告訴を行ったとして、ツヤンと所属事務所関係者らを虚偽告訴の疑いで告訴した。

（写真提供＝OSEN）ツヤン

これを受け、ツヤンは3月10日に大田（テジョン）屯山（トゥサン）警察署に出頭し、事情聴取を受けた。

◇ツヤン（Tzuyang）プロフィール

1997年4月25日生まれ、本名パク・ジョンウォン。2018年頃からユーチューバーとして活動。見た目とはギャップのある“大食い”動画で愛され、YouTubeチャンネル登録者数は1300万人（2026年3月現在）に上る。韓国ギャラップ社が2024年6月に発表した「韓国人が最も好きなユーチューバー」で1位を獲得しており、テレビ番組やCMにも出演して活躍。ゲームグラフィック＆漫画アニメーション学科を卒業しており、絵がとても上手い。

