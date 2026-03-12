&TEAM、「日本ゴールドディスク大賞」で“2冠”達成！2025年リリースの全作品が受賞 | RBB TODAY

&TEAMが「日本ゴールドディスク大賞」で“2冠”に輝いた。

3月11日、日本レコード協会によると、&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』と3rdシングル『Go in Blind』が「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト5アルバム」と「ベスト5シングル」をそれぞれ受賞した。

【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT

これにより、&TEAMは2025年に発表した全作品が受賞するという快挙を成し遂げた。

「日本ゴールドディスク大賞」は、日本レコード協会が1987年から主催している権威ある音楽賞だ。&TEAMが受賞した2部門は、2025年にリリースされたシングルおよびアルバムのうち、販売数上位5作品に授与される。

（写真＝YX LABELS）&TEAM

&TEAMは『Back to Life』と『Go in Blind』をそれぞれ韓国と日本で100万枚以上売り上げ、日韓両国でミリオンセラーを記録した初の日本人アーティストとなった。

また、&TEAMは韓国デビューアルバムで音楽番組3冠を獲得したほか、米ビルボードの主要チャートに初ランクインするなど、目覚ましい成果を収めている。こうした人気に後押しされ、「第67回 日本レコード大賞」で特別国際音楽賞を受賞。さらに「第76回 NHK紅白歌合戦」にも出場し、その勢いを確固たるものにした。

なお、&TEAMは4月21日に日本3rdミニアルバム『We on Fire』をリリースし、さらなる飛躍を目指す。また、5月13日の横浜公演を皮切りに、アジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」を開催し、世界中のファンと対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

