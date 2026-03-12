日本デビュー前から“熱い注目”…『ボイプラ2』発のALPHA DRIVE ONE、日本でファンショーケース開催へ | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン／ALD1）が、日本のファンの心を掴む準備を整えた。

ALPHA DRIVE ONEは来る3月13日、日本にて1stミニアルバム『EUPHORIA』の発売を記念したファンショーケースを開催し、ファンと特別なひとときを過ごす。

【写真】ALD1、パリ・ファッションウィーで存在感

今回の「ALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM “EUPHORIA” 発売記念 FAN SHOWCASE IN JAPAN」は、日本公式デビューに先駆けて行われる初の現地イベント。本格的なグローバル展開の幕開けを告げる重要なステージとなる。

日本正式デビュー前にもかかわらず単独ショーケースを開催するとあって、ファンの間では早くも熱い反応が巻き起こっている。

（写真提供＝＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

今回のショーケースには約1000人のファンが集結する予定だ。さらに、日本の有力メディアを含む数十社から取材申し込みが殺到するなど、業界内でも注目度は極めて高い。正式デビュー前でありながら、彼らに対する期待値の高さが改めて証明された形だ。

ALPHA DRIVE ONEは今年1月12日に1stミニアルバム『EUPHORIA』をリリースして以来、国内の音盤・音源チャートを席巻。同作はオリコン週間アルバムランキングおよび週間合算アルバムランキングで初登場3位を記録し、5週連続で上位圏内をキープした。また、タイトル曲『FREAK ALARM』や先行公開曲『FORMULA』も、LINE MUSIC、楽天ミュージック、iTunesなど主要配信プラットフォームで上位にランクインし、新人離れした存在感を見せつけた。

（画像提供＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

こうした勢いは海外メディアからも高く評価されている。米メディア『Sweety High』は彼らを「頂上に向かって止まることなく疾走し、独自の存在感を刻む準備ができたグループ」と紹介。フランスのK-POPマガジン『K-Pop Mag』も「デビューからわずか数週間で世界に強い印象を残した、疾走感あふれる怪物新人」と絶賛している。

また、世界4大ファッションウィークの一つである「パリ・ファッションウィーク」にデビュー後初めて出席し、グローバルメディアの視線を独占したことも記憶に新しい。現地ファンからの大歓声の中で無数のフラッシュを浴び、その影響力を世界に知らしめた。

グローバルな地位を着実に固めているALPHA DRIVE ONE。今回のショーケースを通じて日本のファンと直接対面し、さらなる「ALD1旋風」を巻き起こすことが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

■【写真】ALPHA DRIVE ONE、早くも雑誌カバーに！

■【写真】デビューならずの練習生たちが再始動か 『BOYS II PLANET』派生グループ構想浮上

■ALPHA DRIVE ONE、初動144万枚が衝撃的なワケ