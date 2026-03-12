『ブラタモリ』2週にわたり桶狭間の戦いを特集！タモリも驚く戦国史上最大の逆転劇 | RBB TODAY

14日と21日の2週にわたり、『ブラタモリ』（NHK総合）では若き織田信長が果たした戦国史上最大の逆転劇、桶狭間の戦いを特集する。今川軍2万5千に対し織田軍わずか3千という圧倒的に不利な状況から、信長がいかにして奇跡の勝利をつかんだのかに迫る。
同番組では、住宅街となった戦場のわずかな痕跡をたどりながら、勝利の裏に隠された戦略をひも解いていく 。監視をかいくぐるための秘密の進軍ルートや、豪雨がもたらした千載一遇のチャンスなど、信長が放った一撃必殺の奇襲作戦の全貌が明らかになるという。
タモリは「桶狭間の戦いのイメージが変わりました。やっぱり歩かないとわからないですね。普通に考えれば負けたはずなのに、こんな大逆転があったのかと。知らないことだらけでした。個人的には少年時代の記憶と重なる旅でもあり、面白かったです」とコメントしている。
さらに番組内では、タモリが少年時代に訪れた思い出の場所が、実は決戦の舞台だったという驚きの一幕も紹介される。
