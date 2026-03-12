「古臭い」「10年前のセンス」…日本でもテレビ出演の韓国歌手、新MC番組のタイトルに賛否 | RBB TODAY

『千鳥の鬼レンチャン』に出演して話題を集めた歌手のソン・シギョンが、韓国KBSの音楽番組『THE SEASONS』の9代目MCとし出演が決定した。

そんななか、新シーズンのタイトルが公開されるやいなや、ネット上では賛否両論の反応が巻き起こっている。

3月11日、KBS側は「KBS 2TVのミュージックトークショー『THE SEASONS』の第9シーズンが、『THE SEASONS～ソン・シギョンの鼓膜彼氏』（原題）というタイトルで3月27日に初放送される」と明らかにした。

今回のタイトルは、ソン・シギョンが韓国歌謡界を代表する「バラードの皇帝」として、唯一無二の声色と感性で愛されてきただけに、彼の代名詞ともいえる修飾語をそのまま反映した「ソン・シギョンの鼓膜彼氏」に確定した。

（画像提供＝KBS）『THE SEASONS～ソン・シギョンの鼓膜彼氏』

元祖「鼓膜彼氏（心地よい歌声を聴かせてくれる恋人のような存在）」である彼が、新たな「鼓膜彼氏」や「鼓膜彼女」たちのステージを紹介し、毎週金曜日の夜に音楽とトークが調和した特別な癒やしの時間をお届けする見通しだという。

しかし、新タイトルが公開されると、ネットユーザーたちの反応は冷ややかだ。一部からは「いつの時代の『鼓膜彼氏』だよ」「ソン・シギョンの曲に4文字（韓国語タイトル）の名曲がどれだけあると思ってるんだ。それらを差し置いて『鼓膜彼氏』だなんて」「需要のない供給」「10年前のセンス」「マジで古臭い」といった厳しい声が上がっている。

一方で、「元祖『鼓膜彼氏』が新しいアーティストを紹介するという意図はいいと思う」「どうせみんな『THE SEASONS』と呼ぶんだから、サブタイトルは気にならない」「そんなに変かな？」といった擁護派の意見も見られた。

なお、『THE SEASONS』は、KBSの深夜ミュージックトークショーとして初めて「シーズン制MC方式」を導入した番組。2023年のパク・ジェボムを筆頭に、チェ・ジョンフン（Jannabi）、AKMU、イ・ヒョリ、ZICO、イ・ヨンジ、パク・ボゴム、10CMまで、韓国トップクラスのアーティストたちがリレー形式でMCを務めてきた。

シーズンごとに異なるMCが多様な音楽の魅力を発信し、韓国を代表する深夜音楽番組としての伝統を繋いでいる。

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。

