百田汐里、初のカレンダーは「めっちゃデカい」・・・今後のグラビア活動にも意欲 | RBB TODAY

百田汐里が7日、都内にて「百田汐里 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

百田汐里【写真：竹内みちまろ】

カレンダーのリリースは初めて。完成したカレンダーの感想を尋ねられると「まず見たときにめっちゃデカい」と思ったそう。「迫力がすごいです」と笑顔を弾けさせた。

「高校生ラストということで制服だったり、フレッシュな感じの衣装を着ました」と内容を紹介。「ラストJKということで制服をいっぱい見て欲しいです」と期待に胸を膨らませた。黒のレオタードを身に着けた全身カットも収録されており、「バレエをやっていたこともあってバレエっぽい感じのポーズをとってみました」と声を弾ませた。

2025年はグラビアで大活躍。「『ちょっと恥ずかしいな』と思っていた部分もあったのですが、今はすごく楽しいです。来年もやっていきたいなと思います」と今後のグラビア活動に意欲を見せた。

高校卒業後は芸能活動に専念するそう。2026年の抱負については「18歳になったということでお仕事の幅も広がると思います。もっと色んなことに挑戦したいです」と告げ「スタイルを褒めて頂けることが多いのでファッションモデルだったり、演技も好きなので女優として頑張っていきたいなと思います」と目を輝かせた。憧れの人は中条あやみで「モデルもされているし女優としても活躍されているので」と憧れの理由を言葉にした。