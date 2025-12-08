BABYMONSTER、日本ファンコンツアーを成功裏に終了！10万人動員で“モンスター級”人気を証明 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、再び日本を熱狂させた。

BABYMONSTERは、2025年上半期に行った初の日本ファンミーティングツアーで15万人を動員したのに続き、下半期に開催した初のファンコンサートで10万人の動員を記録し、“次世代グローバルガールズグループ”としての存在感を確固たるものにした。

BABYMONSTERは12月6日・7日の2日間、兵庫・GLION ARENA KOBEで「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] JAPAN FAN CONCERT 2025」を開催した。フィナーレを飾った今回の公演は両日とも全席完売を記録。昨年行われたファンミーティングの神戸公演よりも規模を拡大した会場で行われた点からも、彼女たちの成長ぶりがうかがえる。

初の日本ファンコンサートは、千葉・東京・名古屋・神戸のアリーナ級会場で全8公演を展開し、オフライン観客だけで10万人を動員した。さらに東京公演はTBS生中継を通じて全国へ配信され、各都市で開かれたリレーポップアップストアも連日長蛇の列となるほどの熱気を見せた。

フィナーレにふさわしい熱気の中で、会場は開演直後から大歓声に包まれた。BABYMONSTERは『WE GO UP』『SHEESH』『DRIP』などの代表曲でオープニングを飾り、圧倒的なエネルギーを放出した。ハンドマイクを使ったライブボーカル、ステージを縦横無尽に駆け回るダイナミックなパフォーマンス、そしてファンの声援が重なり、会場は息つく暇もないほどの熱気に満ちていた。

歌・パフォーマンス・ファンサービスの三拍子が完璧に調和した構成も好評を博した。初の日本オリジナル曲『Ghost』と2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲を加えた幅広いセットリストに、YGエンターテインメントならではの生バンドサウンドや特効演出が重なり、感動的なステージを作り上げた。さらに、流暢な日本語でのコミュニケーションやダンスチャレンジ、ムービングカーやサインボールなど多彩なイベントが、公演の楽しさを一層引き上げた。

BABYMONSTERは「MONSTIEZのおかげで、こんなに大きなステージに立つことができました。私たちの音楽で皆さんの日常が少しでも幸せになることを願って、これからもMONSTIEZのために全力で走り続けます」と伝え、「一緒に過ごしたファンコンサートのすべての瞬間が特別な思い出として残りそうです。皆さんにとっても良い思い出になりますように。この会場を埋め尽くしてくれたMONSTIEZに感謝しています」と語った。

日本でのファンコンサートを成功裏に終えたBABYMONSTERは、12月27日・28日にバンコク・インパクトアリーナ、2026年1月2日・3日に台湾・台北アリーナでアジアのファンとの交流を深める。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

