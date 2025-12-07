 日比美思が新作カレンダーの完成に歓喜、撮影でファッションの傾向に変化も | RBB TODAY
日比美思が新作カレンダーの完成に歓喜、撮影でファッションの傾向に変化も

日比美思【写真：竹内みちまろ】
　日比美思が7日、都内にて「日比美思 2026 CALENDAR」の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

　カレンダーが完成した心境を尋ねられると「すごく嬉しいです」と目を輝かせた。お気に入りはワインレッドの衣装を身に着けた2月のカット。「主張の強い色」の服は似合わないのではと思い避けていたそうだが、カレンダーの撮影で身に着け「これからちょっと挑戦してみようかな」と思ったエピソードを振り返った。

　今年は舞台「ストリッパー物語」にて主演を務めた。「今できることはすべて出し切ったかなと思います」と公演を終えた心境を言葉に。さらに実力を付けて舞台にまた「挑戦したいと思います」と目を輝かせた。

　11月には、『ようかい体操第一』の大ヒットでNHK紅白歌合戦にも出演したダンス＆ボーカルユニット・Dream5を大原優乃、高野洸と共に再結成し、1日限りのデビュー15周年記念ライブを行った。

　デビュー15年周年を迎えた心境が話題にあがると、「デビューしたころは子どもだったので、15周年という数字にすごいなと他人事のように感じてしまう部分もある」と言葉にしたうえで、「まだまだこれからだなと思いたい部分もあるので」と続けた。地道に一歩ずつ踏みしめながら「頑張りたいなと思います」とさらなる活躍に思いを馳せた。


《竹内みちまろ》

