鈴木ふみ奈、“彼女感”たっぷりのミニスカ私服コーデにファン悶絶 | RBB TODAY

タレントの鈴木ふみ奈が13日、自身の公式インスタグラムを更新し、秋らしい私服姿を公開した。
公開された写真は、ベージュのモヘア風カーディガンに、ボリューム感のある白いバルーンミニスカートを合わせたガーリーなコーディネート。足元には温かみのあるムートンブーツを合わせた。ベンチに座りカメラに向かって手でハートマークを作っているショットでは、少し首をかしげた「あざとかわいい」表情を披露している。
そのほかにも、西日を浴びて柱に寄りかかる透明感あふれる立ち姿や、デッキのベンチで頬に手を添えてこちらを見つめるアップなど、まるでデート中のような「彼女感」満載のアングルが多数披露された。
この投稿を見たファンからは「ふみ奈さん可愛いすぎます」「究極かわいい」「ふみ奈さんの私服めちゃくちゃ好きなので久しぶりに見れて嬉しいです」などガーリーなコーディネートを称賛する声が上がっている。
