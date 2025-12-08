 コメダ珈琲、鎌倉銘菓“クルミッ子”味のシロノワール＆キャラメルオーレを発売！関東1都3県で11日より限定発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

コメダ珈琲、鎌倉銘菓“クルミッ子”味のシロノワール＆キャラメルオーレを発売！関東1都3県で11日より限定発売

ライフ グルメ
注目記事
コメダ珈琲「シロノワール クルミッ子」「キャラメルオーレ クルミッ子」
  • コメダ珈琲「シロノワール クルミッ子」「キャラメルオーレ クルミッ子」

　コメダ珈琲店が12月11日より、関東圏を中心に幅広い世代に愛される鎌倉紅谷の「クルミッ子」とコラボした商品「シロノワール クルミッ子」と「キャラメルオーレ クルミッ子」を、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のコメダ珈琲店限定で数量限定販売する。


世田谷ライフmagazine No.95 2025年12月号 (EDITORS)
￥900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

東京カレンダー2026年2月号 特別増刊
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　「シロノワール クルミッ子」は1050円から1110円(税込)、ミニサイズは850円から910円(税込)で展開する。温かいデニッシュの間に、ほろ苦いキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを挟み、ひんやりソフトクリームの上からは、コク深いキャラメルソースをかけた。さっぱりとしたソフトクリームが、2種類のキャラメル(ペーストのほろ苦さと、ソースのコク深い甘さ)の深みのある味わいと、クルミの香ばしさを引き立てる。クルミは別添えだ(通常サイズ2袋、ミニサイズ1袋)。

　「キャラメルオーレ クルミッ子」は630円から870円(税込)で販売する。ホットミルクにキャラメルソースを組み合わせたオーレに、ホイップクリームをトッピング。上からキャラメルソースをかけて仕上げた。クルミをトッピングすると香ばしく豊かな風味が広がる。冬にピッタリな、甘く温かな一杯だ。クルミは別添えで、テイクアウト可能だ。

　販売店舗は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のコメダ珈琲店。販売価格は店舗により異なる。販売は一部店舗を除く。2026年1月上旬頃までの販売予定だが、数量限定のため、各店無くなり次第終了となる。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top