i-dle・ソヨンがプロデュース！日本出身メンバーが2人所属するBaby DONT Cry、日本へ　本格的な活動を開始 | RBB TODAY

今年6月にデビューした新人ガールズグループBaby DONT Cry（ベイビードントクライ）が、日本での活動に本格的に乗り出す。

Baby DONT Cryは12月9日、日本でのプロモーションのため出国する。

日本の音楽番組の収録やメディアインタビュー、現地インフルエンサーとのコラボレーションなどを通じて、日本のファンに本格的にアプローチする予定だ。

Baby DONT Cryには、日本出身メンバーのミアとクミが所属しているため、現地での発信もスムーズに行えると見られている。

実際にBaby DONT Cryは、デビュー3カ月で日本のファッション誌『NYLON JAPAN』11月号のカバーモデルに抜擢され、現地ファンに存在感を示した。

（写真提供＝OSEN）Baby DONT Cry

さらに12月5日には、公式YouTubeチャンネルを通じて自主コンテンツ「バラエティ特性化高校・ベドン高」の第1話を公開した。

動画でBaby DONT Cryは、それぞれのコンセプトに合わせた姿で登場し、飄々とした魅力を発揮。バラエティの“戦場”に出るために集まったエリートたちという設定のもと、メンバーたちは突拍子もなく爽やかな個性を自然に溶け込ませ、明るい雰囲気を作り出した。

日に日に注目を集めているBaby DONT Cryが日本でも精力的な活動を見せるのか、期待が高まっている。

◇Baby DONT Cry プロフィール

大ヒット曲『江南スタイル』で知られる歌手PSYの率いるP NATIONに所属する4人組ガールズグループ。韓国出身のイヒョンとベニ、日本出身のクミとミアで構成された。グループ名には「赤ちゃんのように純粋で透明感のある存在だが、内に強さを秘め、困難にもくじけず前へ進む」という意味が込められている。i-dleのソヨンがプロデュースに参加し、2025年6月23日、デビューシングル『F Girl』をリリースした。

