山田かな、新作カレンダーでは美ヒップ眩しい振り向きカットがお気に入り！ | RBB TODAY

山田かなが7日、都内にて「山田かな 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

山田かな【写真：竹内みちまろ】

山田はヌードカラーのシースルーワンピで登場。カレンダーのリリースは初めてで「めちゃくちゃ嬉しいです」と声を弾ませた。

お気に入りはヒップが眩しい振り向きカット。「ヒップが94センチあるのですが」と話しはじめ、好きな衣装を身に着けているところ、自慢のヒップが強調されているところ、大好きなポニーテールにしているところがお気に入りポイントだと説明。本人いわく「‟大人エロス”の雰囲気のグラビアが多い」そうだが、お気に入りカットには「‟大人エロス”的な要素も入っているのではないかなと思います」と目を輝かせた。

「2025年はどんな年だった？」と尋ねられると、事務所が変わり新しい環境で話し合いを重ねたことを述懐。グラビアにも再び挑戦できるようになり、「色んなことに再度チャレンジできた年」であり「新しいことにもチャレンジできた年」と振り返った。

再開することができたグラビア活動は「めちゃくちゃ楽しいです」とにっこり。2026年の目標を質問されると、すべてのグラビア誌、少年誌、青年誌で表紙を飾ることと笑顔で回答した。