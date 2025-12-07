ビキニで登場の鈴木ふみ奈、新作カレンダーのお気に入りは「お尻がきれいに見える」カット | RBB TODAY

鈴木ふみ奈が7日、都内にて「鈴木ふみ奈 2026 カレンダー 」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

鈴木ふみ奈【写真：竹内みちまろ】

ビキニにレースのショールを羽織ったスタイルで登場した鈴木。15年連続のカレンダーリリースとなったことを告げ、メガネやジャケットでメンズライクなテイストを演出したカットをはじめ、デニムでのバニーガールカット、ティアラを着けたカットなども収録されていることを紹介。「めくるたびにどんなふみにゃんが次の月は見れるだろうと楽しみになるようなカレンダーになっているかなと思います」と声を弾ませた。

お気に入りはホワイトの衣装を身に着けた全身カット。「私は胸が大くバストアップが多かったりするのですが、全身カットはけっこう珍しいです。お尻がきれいに見えるところと足が長く見える全身カットです」とお気に入りポイントを紹介。

15周年イヤーとなった今年は朝ドラ「あんぱん」に出演するなど活躍の幅を広げている。今後の抱負については「私は本当にグラビアが大好きなので、世界にグラビアというものをお届けできたら嬉しいなと思っています。グラビアは‟日本の文化”と言っても過言ではないと思っています。それをもっと海外にお届けして、グラビアというものが人気になったら嬉しいなと思います」とにっこり。

写真集はすでに海外でも購入することができ、台湾のイベントに参加したりもしているそう。また、写真集のオンラインイベントでは参加者の半数以上が海外のファンとのこと。「海外の人がもっと、私のイベントに来てみたいと感じたり、もっと身近に感じて頂けるようなトリガー作りを来年もっとできたらなと思います」と期待に胸を膨らませた。