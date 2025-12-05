 RADWIMPS、6年ぶりに『第76回NHK紅白歌合戦』出場決定！「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて」 | RBB TODAY
RADWIMPS、6年ぶりに『第76回NHK紅白歌合戦』出場決定！「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて」

RADWIMPS（C）NHK
　12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にRADWIMPSが出場することが決定した。2016年(第67回)、2019年(第70回)に続き、今回で通算3度目、6年ぶりの出場となる。


　今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPSは、ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に支持を受けてきた。4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得し、彼らが手がけたNHKの連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌「賜物」も大きな話題になった。

　2019年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。RADWIMPSはコメントで「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー20周年の節目に、出場できることを嬉しく思います。よろしくお願いします」と述べた。第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分まで放送予定。


《アルファ村上》

