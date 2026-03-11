本仮屋ユイカ、妹・リイナの何気ない一言にショック「家族じゃないの？」 | RBB TODAY

女優の本仮屋ユイカが3月11日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナからかけられたある一言に傷ついたことを明かした。

この日、番組では「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」を放送し、独身女性芸能人らが出演。その中で、「ひとり寂しいと思うこと」について聞かれた本仮屋は、妹家族とバリに旅行に行った際のエピソードを披露した。

本仮屋自身はひとりで先に現地入りし、あとから妹家族と合流し、「浄化できる」という滝を訪れたとのこと。神様がいるという複数の滝を巡ってお参りしていたところ、ある滝について「家族の神様がいる」と説明を受けたことを明かした。

本仮屋は「甥っ子姪っ子みんなでお参りして……」と振り返っていたが、その際、リイナから「なに祈ったの？」と聞かれたという。本仮屋が「家族みんな健康で幸せにいられますように」と答えたところ、「早く家族できるといいね」と言われたと暴露した。

これに本仮屋は、「え……？ いまこの集団は？」「家族じゃないの？」と困惑したとのこと。スタジオからは笑いが起きていたが、本仮屋は「急に家族が分断されるっていうか」と苦笑いしつつ、「そのとき、『私も家族ほしいな』って思うようになりました」と話していた。

