ポケモンセンター各店舗が「3月14日来店予定の方」向けアナウンス―30周年記念グッズなどが発売、混雑予想のため | RBB TODAY

ポケモンセンター公式が、3月14日の混雑予想についてアナウンスしています。

◆ポケモンセンター公式が3月14日の来店についてアナウンス

ポケモンセンターメガトウキョーは、公式サイトにて「3月14日(土)にご来店予定のお客様へ」というアナウンスを行いました。前日の3月13日は『ポケモンカードゲーム』MEGA拡張パック「ニンジャスピナー」が発売、3月14日当日は『ポケモン』30周年記念グッズが販売予定です。

そのため「大変な混雑」が予想されることから、当日の店舗の混雑状況によって入場制限および時間帯別入場整理券の配布を実施すると発表。なお、当日の店舗状況によって案内内容が変更となる可能性があるとしています。

同店舗では利用者に対して、複数の注意事項を呼びかけています。まず店舗周辺での徹夜は固く禁止されており、長時間安全に待機できるスペースは用意されていないとのこと。並び列に関しては、途中での合流ができないため、複数名での入場を希望する場合は全員そろってから列に並び、お手洗いなどで並び列を離れる際は必ず近くにいるスタッフへの声かけが必要です。

また施設内を走るなどの危険行為や近隣に迷惑になるような行為が見られた場合は入店を断る場合があり、携帯電話やスマートフォンの通話や写真撮影についてもほかの客の迷惑にならないよう注意を促しています。

時間帯別入場整理券については、当日のみ有効で入場する1人につき1枚が配布。整理券は入場する本人への手渡しとなり、代理の方への受け渡しはできないため、必ず入場を希望する本人が並ぶ必要があります。紛失した場合は無効となり、再発行はされません。

なお同様のアナウンスは、ポケモンセンターメガトウキョーだけではなく、他の各ポケモンセンター店舗でもお知らせされています。詳しくは、各店舗の「スタッフボイス」をご確認ください。