AKB48・小栗有以、彼女感たっぷりな浴衣姿披露！1stフォト&スタイルブックが本日発売 | RBB TODAY

5日、AKB48小栗有以の初のスタイルブック『AKB48 小栗有以 1st フォト&スタイルブック AB型の左利き』（宝島社）が発売された。

同作は大分県の大自然を満喫するリラックスショットから、フォトジェニックな表情まで小栗の魅力を凝縮した一冊となっている。浴衣姿や温泉を堪能する姿など、これまで見せてこなかった新たな一面も収録されている。

（HMVポストカード）AKB48・小栗有以1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』撮影/大辻隆広（C）宝島社

東京マラソン完走後にも「崩れない」と話題を集めたメイクのポイントや、愛用のスキンケア・ボディケアといった美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ&Aなどパーソナルな側面も深く掘り下げている。

（楽天ポスター）AKB48・小栗有以1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』撮影/大辻隆広（C）宝島社

小栗は「普段使っているスキンケアや美容器具や香水。Tシャツ、ジーパン、帽子など――お家にある私物をたくさん撮影しました」とコメント。多彩なビジュアルを通して、小栗有以の「今」の美しさが余すことなく掲載されている。

発売を記念したお渡し会イベントも12月20日に東京、12月21日に愛知と大阪にて開催が決定している。

小栗は東京都出身の23歳。2014年にAKB48チーム8メンバーとして活動をスタートした。2025年8月発売のAKB48 66th 20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた。2025年6月公開映画『2025年7月5日 午前4時18分』で主演の原ハルカ役、2025年10月31日放送・配信スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season 1』で柏木律子役、2026年1月の日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね役を務めるなど女優としての活動の幅も広げている。