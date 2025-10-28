AKB48・伊藤百花、洋服のままプールにダイブ！青春感あふれる1stフォトブックが発売決定 | RBB TODAY

AKB48の19期研究生である伊藤百花の1stフォトブック『百花ずかん。』（光文社）が12月11日に発売される。

今回、同作の表紙とタイトルが決定。表紙は、鎌倉のスタジオのプールに洋服のまま飛び込んだ後のショットだ。「実は泳げない」という伊藤が、真夏の太陽が照りつける中、意を決してプールにジャンプした瞬間を捉えた青春感あふれる1枚である。タイトルは『百花ずかん。』に決定した。

フォトブックの販売は、HMV、KOKODEブックス、AKB48オフィシャルサイト限定となる。各販売店では生写真1枚の限定特典が付く。

表紙について伊藤は「表紙は、スタジオのお庭にあったプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真です。プールに飛び込むこと自体なかなかないのでレアなのと、今の私だから出せる“青春感”にあふれた写真だなと思い選びました。いつものアイドルの私だったら、ポーズや目線も決め決めなんですが、この写真は、飛び込んだ後に出た自然体な表情の瞬間だと思います」とコメントしている。

タイトルについて伊藤は「このフォトブックはグラビア編と読み物編があり、グラビア編では、アイドルの私ではなかなかお見せできないような普段の姿を見ていただけると思います。読み物編では、私ができあがるまでをたくさんインタビューしていただいたので、このフォトブックで、私のことがまるっとおわかりいただけるような一冊になっています。私の図鑑のような感じで皆さんに持っていただきたいなと思って、『百花ずかん。』に決めました」と説明した。

フォトブック全体について伊藤は「フォトブックを出すことは目標の一つだったので、まさかこんなに早く実現できるなんて本当にうれしいです。私にとってすごく大切な一冊になりましたし、ファンの皆さんにとっても記念に残る大切な一冊になったらいいなって思います。見どころは、鎌倉のロケと、私が"好きなもの"を集めたページです。いつもアイドルの私を見てくださっていると思うので、プライベートなときの私の髪型やお洋服、自然な表情など、ファンの皆さんがあまり知らない私を詰め込みました。この一冊を読めば、私、『伊藤百花』がどんな人か、好きなものや人生まで全部伝わる内容になっていると思います。たくさんの方に見ていただいて、もっと私のことを知ってもらえたらうれしいです」とコメントしている。

発売を記念したオンラインサイン会が2026年1月10日に開催されることも決定している。