milet、約9ヶ月ぶりの新曲を本日3曲同時リリース！1stアルバム『eyes』初のアナログ化も | RBB TODAY

 milet、約9ヶ月ぶりの新曲を本日3曲同時リリース！1stアルバム『eyes』初のアナログ化も
milet、約9ヶ月ぶりの新曲を本日3曲同時リリース！1stアルバム『eyes』初のアナログ化も

　12月5日、シンガーソングライターのmiletが約9か月ぶりとなる待望の新曲『Goddess』『Waterproof』『Swamp』の3曲を同時サプライズ配信リリースした。


　今回のリリースに先駆け、11月30日よりmiletのオフィシャルサイトおよびSNSでは突如カウントダウンがスタート。12月5日0時のカウントダウン終了とともに特設サイトが公開され、今回の配信が明らかになった。

　特設サイトでは3曲の音源試聴に加え、milet自身が制作背景を語るセルフライナーノーツも掲載されている。今回の3曲についてmiletは、「音作りのこだわり、言葉選び、言葉遊び、感情の込め方、隠し方、どれも少しずつ今までと変わってきました。Goddess　Waterproof　Swampも、どれも今の私だから表現できる三曲になったと思います」とコメントしている。

　また、本日12月5日はmilet初の配信ライブ「milet ONLINE LIVE “eyes” 2020」開催から5周年となるメモリアルデーにあたる。これを記念し、同ライブのセットリストに新曲『Goddess』『Waterproof』『Swamp』を加えたリスニングパーティが、20時よりStationheadにて実施される。

　Stationheadは参加者全員で同じ楽曲をリアルタイムで同時に聴きながら、チャットを楽しめるアプリだ。

　さらに、同配信ライブの5周年を記念し、miletの1stアルバム『eyes』が2026年2月13日に、自身初のアナログ盤として数量限定でリリースされることも決定。本日より予約受付がスタートしている。Amazon.co.jpでの予約・購入特典はメガジャケとなる。アナログ盤は完全生産限定盤で2枚組の重量盤となる。収録内容はDisc1のSide-Aに「Again and Again (eyes mix)」「Parachute」「航海前夜」「Somebody」、Side-Bに「inside you」「Drown」「You & I」「Grab the air」「STAY」、Disc2のSide-Cに「Dome」「Tell me」「Wonderland」「us」、Side-Dに「Prover」「Until I Die」「Without Your Love」「Fire Arrow」「The Love We've Made」が収録される。

　あわせて、アナログ盤のリリース日となる2026年2月13日・14日には、3年ぶり2度目となる日本武道館2days公演の開催も決定した。公演タイトルは「Ray of Water」。開演時間は2月13日が18時30分、14日が16時00分となる。チケットは全席指定9,000円（税込）。本日よりmiletオフィシャルHPにて主催者先行（抽選）の受付が開始されている。受付期間は12月14日23時59分まで。

　このほか、2026年1月16日放送開始の日本テレビ系TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期にて、miletがエンディングテーマ『The Story of Us』を担当することも発表された。第1期エンディングテーマ「Anytime Anywhere」に続き、2期連続での担当となる。

　楽曲は1月16日より配信開始。現在、特典（スペシャル待受画像）付きのPre-add/Pre-saveも受付中だ。対象期間は2026年1月15日23時59分までとなっている。


《アルファ村上》

