BTS、SpotifyでK-POPの頂点に！今年“最も聴かれた韓国アーティスト”に輝く | RBB TODAY

BTSがSpotifyでK-POPの頂点に立った。

12月4日、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyは「2025 Wrapped」を発表した。これは1年間のストリーミングデータをもとに、世界で最も愛されたアーティスト・楽曲・アルバムを集計したものだ。

BTSは今年、韓国歌手の中で世界で最も多くストリーミングされたアーティストに選ばれた。 完全体での活動がない中でトップを守った点は驚異的だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

JUNG KOOKは「グローバルK-POPアーティスト ストリーミング」部門で8位にランクインした。男性ソロ歌手のなかで唯一トップ10に名を載せ、圧倒的な影響力を示した。彼は最近、自身名義で発表したソロ曲の累計ストリーミングが100億回を突破し、韓国のソロアーティストとして初の記録を打ち立てた。

「グローバルで最も再生されたK-POP楽曲」部門でも、BTSメンバーの躍進が際立った。JIMINの2ndソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』（3位）、JINの2ndソロアルバム『Echo』のタイトル曲『Don't Say You Love Me』（4位）、JUNG KOOKのソロシングル『Seven(feat. Latto)』（8位）などがチャート上位にランクインした。『Who』と『Don't Say You Love Me』は、今年「世界で最も再生された楽曲」部門でそれぞれ26位、42位を記録した。

韓国でもBTSメンバーの存在感は圧倒的だ。JIMIN、JIN、JUNG KOOKは、Spotify韓国「2025 Wrapped」における「最多ストリーミングアーティスト」部門で、それぞれ 1位、3位、4位を獲得した。特にJIMINは3年連続で1位を獲得するという圧巻の記録を達成した。トップ10入りしたこの3人に加え、BTSはグループとしても11位にランクイン。さらに、V（14位）、J-HOPE（39位）も上位に名を連ね、メンバー全体の強大な人気を改めて証明した。

音源の成績も際立っている。JIMINの『Who』、JINの『Don't Say You Love Me』、JUNG KOOKの『Seven(feat. Latto)』、Vとパク・ヒョシンのデュエット曲『Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)』、JUNG KOOKのソロアルバム『GOLDEN』のタイトル曲『Standing Next to You』、JIMINの『MUSE』の収録曲『Be Mine』が、韓国内「最多ストリーミングソング」の1位～6位を占めた。

続いて、JINの1stソロアルバム『Happy』のタイトル曲『Running Wild』が11位、JUNG KOOKのソロシングル『3D(feat. Jack Harlow)』が13位、JIMINのソロアルバム『FACE』のタイトル曲『Like Crazy』が14位を記録。さらに、JIMINの2ndミニアルバム『MUSE』は全収録曲がランキング入りする快挙を達成した。

BTSは来春、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを予定している。最近はグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、完全体で制作に取り組む姿や近況を伝えており、2026年の本格活動への期待が一層高まっている。

（記事提供＝OSEN）

