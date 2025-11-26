AKB48・小栗有以、彼女感あふれる浴衣姿！1stフォト＆スタイルブック先行カット公開 | RBB TODAY

12月5日、AKB48メンバーで女優としても活躍する小栗有以の1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』（宝島社）が発売される。今回は同作発売に先立ち、先行カット第2弾が公開された。

AKB48・小栗有以1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』撮影/大辻隆広（C）宝島社

公開カットは、砂浜での自然体なカットや黒のベールを纏った大人なカット、浴衣姿など。小栗と一緒に旅をしているような気分になる一冊に仕上がっている。

同作は宝島社から発売される小栗有以初のスタイルフォト＆ブックで、撮影は大辻隆広が担当した。撮影は小栗の好きな温泉地である大分県で行われ、大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックなカットまで、小栗の魅力を余すところなく収録している。

AKB48・小栗有以1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』撮影/大辻隆広（C）宝島社

さらに「崩れない」と話題を集めたメイクのポイントや愛用のスキンケア・ボディケアといった美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ&Aなど、これまで深く触れられてこなかったパーソナルな一面も丁寧に紹介されている。

発売を記念したお渡し会イベントも12月20日に東京、12月21日に愛知と大阪にて開催が決定。購入冊数に応じてサイン入り書籍やランダムトレカ、ツーショットチェキ撮影などの特典が用意されている。

小栗は「是非、この本でもっと私の事を知ってもらえたら そして参考になれたら嬉しいです」とコメントしている。