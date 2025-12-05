女優として…BLACKPINK・リサ、初の映画出演決定！マ・ドンソクと共演、「私の長年の夢だった」 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、Netflix映画で女優として初めてスクリーンに登場する。

12月5日、Netflixは、俳優クリス・ヘムズワースの迫力あるリアルアクションで世界的な人気を得たアクション映画シリーズ『タイラー・レイク－命の奪還－』（原題：Extraction）と世界観を共有する映画『エクストラクション：タイゴ』（原題）の制作を決定し、新鮮なキャスティングラインナップを公開した。

『タイゴ』は、戦争孤児として育った傭兵タイゴが重大な任務を遂行していたなかで、家族のように思っていたリアが犯罪組織に拉致され、命を懸けた救出ミッションに乗り出すアクション映画だ。

戦争地域で生き残りだけを目的に生きてきたタイゴ役は、マ・ドンソクが務める。韓国を代表するアクション映画シリーズ『犯罪都市』や、ハリウッドデビュー作『エターナルズ』など、ジャンルとキャラクターを行き来する多彩な魅力に加え、プロデューサーとしての活躍まで兼ね備えたマルチエンターテイナーである彼が、傭兵タイゴを通じてどのような新しい姿を見せるのか好奇心を刺激する。

（写真提供＝Netflix）マ・ドンソク

ここに、Netflix『イカゲーム』『Sweet Home －俺と世界の絶望－』シリーズのイ・ジヌクが、タイゴと対峙する犯罪組織のアルマン・チェ役を務め、演技の変身を披露する。幅広い演技スペクトラムで多様な姿を見せてきたイ・ジヌクは、マ・ドンソクと緊張感あふれる対決を繰り広げる見通しだ。

（写真提供＝Netflix）イ・ジヌク

そして、世界的なガールズグループBLACKPINKのメンバーとして活躍するリサが、タイゴの友人であり、共にミッションを遂行するチームメンバーであるリア役を演じる。リアは幼い時期を共に過ごしたタイゴにとって家族のような存在であり、一緒に任務を遂行するなかで危険に追い込まれる役どころだ。

（写真提供＝Netflix）リサ

『タイゴ』は、イ・サンヨン監督がメガホンを取り、制作はマ・ドンソクが代表を務めるAGBOが担当する。

マ・ドンソクは「私がAGBOと数年間準備してきた本作の制作がついに始まることになり非常にうれしい。『タイゴ』は『タイラー・レイク－命の奪還－』のグローバルユニバースに韓国ならではの色を加える予定」と述べ、「全世界の視聴者の方々に『タイゴ』の爆発的エネルギーを披露できる日を楽しみにしている」と抱負を語った。

共演するイ・ジヌクは、「『タイラー・レイク－命の奪還－』シリーズのファンとして、その世界観を共にする本作に参加できることは大きな栄誉だ。特に大好きな俳優マ・ドンソク、リサと共にできることがさらに胸が躍り、感謝している。良い作品で応えられるよう最善を尽くしたい」と喜びを語った。

（写真提供＝Netflix）左からマ・ドンソク、リサ、イ・ジヌク

また、リサは「今回の作品に参加でき、心から光栄だ。このように素晴らしい俳優の皆さんと呼吸を合わせる機会に感謝している。アクション映画に出演するのは私の長年の夢だったが、初の映画デビュー作としてこのような素敵な作品に出演できてうれしい」と胸いっぱいの気持ちを明かした。

豪華キャストで期待が集まる『タイゴ』。韓国アクションの精髄とグローバルキャストが紡ぐ新たな物語が、どのような化学反応を生み出すのか期待される。

◇マ・ドンソク プロフィール

1971年3月1日生まれ。本名イ・ドンソク。別名義にドン・リーがある。韓国系アメリカ人で、主な活動拠点は韓国だが2021年には『エターナルズ』にも出演してハリウッド進出も遂げた。身長178cm・体重100kgの重量級体型や強面なルックスからは想像できない可愛らしい一面も見せることから、ファンの間では苗字の「マ」と「ラブリー」を合わせた愛称「マブリー」と呼ばれることも。代表作は『新感染 ファイナル・エクスプレス』『犯罪都市』シリーズ、『神と共に』シリーズ『悪人伝』など。2021年にかねてより交際していた17歳下のジムトレーナータレント、イェ・ジョンファと結婚した。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス』シーズン3で演技に初挑戦した。

