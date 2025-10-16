AKB48・小栗有以、プライベートな旅気分味わえる初フォト&スタイルブック発売 | RBB TODAY

12月5日、AKB48・小栗有以の初フォト&スタイルブック（宝島社）が発売される。

AKB48・小栗有以『1stフォト＆スタイルブック』（C）宝島社

小栗は東京都出身の23歳。2014年にAKB48チーム8のメンバーとして活動を開始。グループの中心メンバーとして活躍し、2025年8月発売のAKB48の66枚目となる20周年シングル『Oh my pumpkin!』では3度目のセンターを務めた。近年は女優としても活躍を見せており、2025年6月公開の映画『2025年7月5日 午前4時18分』で主演を務めたほか、連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season１』（柏木律子役）や、2026年1月放送の日本テレビ系ドラマ『AKIBA LOST』（長門ここね役）に出演するなど、活動の幅を広げている。

AKB48・小栗有以『1stフォト＆スタイルブック』（C）宝島社

同写真集のロケ地は大分県。リラックスした表情やフォトジェニックなショットに加え、浴衣姿や温泉シーンといった同作ならではのカットも収録されている。プライベート感あふれる旅気分を味わえる構成となっている。

また、“崩れない”と話題になったメイク法や愛用スキンケア・ボディケア、お気に入りの私服、100問100答形式のQ&Aなど、パーソナルな要素も掘り下げて紹介されている。書籍購入先別の特典も発表されており、楽天ブックスではA2サイズポスター（四つ折り）、セブンネットではポストカードA、HMV&BOOKSではポストカードB、Amazonでは抽選でサイン入りチェキを10名にプレゼントする形式だ。

さらに、発売を記念したお渡し会イベントおよびオンラインサイン会も予定されており、詳細は後日SNSなどで通知される。