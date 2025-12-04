森香澄、女性らしさ引き立つニットコーデ披露！レディースブランド「RESEXXY」最新WEBカタログ公開 | RBB TODAY

4日、タレントの森香澄が、MARK STYLER株式会社が運営するレディースブランド「RESEXXY(リゼクシー)」のWEBカタログ第2弾に登場し、公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開された。

森は東京都出身の30歳。2019年にテレビ東京にアナウンサーとして入社し、現在は女優、タレントとして活動中だ。2024年2月にファースト写真集「すのかすみ。」を発売。2024年6月には地上波初冠番組「森香澄の全部嘘テレビ」がスタートした。近年はドラマ「伝説の頭 翔」「3年C組は不倫してます。」「奪い愛、真夏」などの話題作に出演。「栞ちゃん 心の声を聞かせてよ」「年下童貞くんに翻弄されてます」では主演を務め、幅広く活躍している。

RESEXXY×森香澄

RESEXXY×森香澄

RESEXXY×森香澄

今回のカタログでは、ミニマルモチーフのスカートやニット、ふんわりとしたシャギーアイテムがやわらかな光を纏い、女性らしさを軽やかに引き出す。フェイクファーのダッフルショートコートは、冬の街をドラマティックに彩る主役アウターとして登場。さらに、ビジューを散りばめたホリデーレッドのニットやチェック柄スカートなど、心まで温まるラインナップを披露。大切な人と過ごす季節に、「ぬくもりの美しさ」を提案している。

RESEXXY×森香澄

RESEXXY×森香澄

RESEXXY×森香澄

RESEXXYのシーズンコンセプトは「Fearless & darling」。ちょっとクールでフィアレスな雰囲気ながらも普遍的なスタイルに落とし込み、目まぐるしい日々のなかでウェルビーイング溢れる、都会の幻想から着想を得たコレクションとなっている。

※森香澄をモデルに起用した「RESEXXY」最新WEBカタログ