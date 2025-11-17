AKB48・小栗有以、幻想的な1stフォトスタイルブックの表紙が公開！タイトルは『AB型の左利き』に決定 | RBB TODAY

12月5日に発売される、AKB48小栗有以の1stフォト&スタイルブックのタイトルが『AB型の左利き』（宝島社）に決定した。併せて、の表紙が決定した。

AKB48・小栗有以1stフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』撮影/大辻隆広（C）宝島社

同作は小栗有以にとって初のフォト&スタイルブックとなる。撮影のロケ地は大分県で、大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、小栗の魅力を余すところなく掲載している。浴衣姿や温泉を堪能する姿など、ここでしか見られないカットも収められており、小栗と一緒に旅をしている気分で楽しめる内容に仕上がった。

さらに「崩れない」で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ&Aなど、知りたかったパーソナルな部分も深掘りしている。

12月20日にはHMV&BOOKS SHIBUYAでお渡し会も開催されるほか、12月21日には星野書店近鉄パッセ店と梅田蔦屋書店で実施される。

特典内容は購入冊数により異なる。1冊券はサインなし書籍をお渡しする。3冊券はサイン入り書籍1冊とサインなし書籍2冊、ランダムトレカ3枚が含まれる。5冊券はサイン入り書籍1冊とサインなし書籍4冊、ランダムトレカ5枚に加え、ツーショットチェキ撮影が含まれる。

またネット書店特典として、Amazonでは直筆サイン入りチェキが10名に抽選で当たるほか、楽天ブックスではA2サイズポスター、セブンネットではポストカードA、HMV&BOOKSではポストカードBがそれぞれ用意されている。