榎原依那、レアなロングヘアー姿！艶やか黒髪でバストを隠した衝撃カットが公開 | RBB TODAY

 榎原依那、レアなロングヘアー姿！艶やか黒髪でバストを隠した衝撃カットが公開
榎原依那、レアなロングヘアー姿！艶やか黒髪でバストを隠した衝撃カットが公開

撮影：Takeo Dec.／（講談社）より
　12月3日より榎原依那の2nd写真集『I am Ina』（講談社）が発売されている。今回、同写真集より榎原自身が提案したカットが公開された。


　公開されたカットは、ロングヘアーでバストを隠した写真。本人の「ロングヘアーでグラビアを撮影したい!」というアイデアにより実現した、異国の地でのカットが新たに公開された。同作は、寝起きのすっぴんショットや、ランジェリー姿でヒップラインを露わにした大胆なカットなど、彼女の新境地ともいえる表現が収録されている。デビュー当初からのファンだけでなく、同作で榎原依那を初めて知る層にもその魅力が伝わる一冊となった。

撮影：Takeo Dec.／（講談社）より

　撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、自然の中での姿を披露。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気を見せるなど、異なるロケーションで多彩な表情を収めている。初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）も封入される。

　榎原は大阪府出身。2024年2月に『FRIDAY』でグラビアデビュー。同年10月に発売した1st写真集『Inaism』は重版を重ねるロングヒットとなり、2025年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞するなど実績を重ねている。現在は大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組への出演など幅広く活動しており、公式YouTube「榎原依那 Official YouTube」も更新中だ。


