榎原依那、初の“Tバック”ランジェリー姿に挑戦！20代最後となる2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY

12月3日、“令和のグラビアクイーン”と称される、榎原依那の2nd写真集『（タイトル未定）』（講談社）が発売される。

榎原依那2nd写真集『（タイトル未定）』撮影:Takeo Dec./(講談社)より

撮影は夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニーで行われた。季節感の異なる2カ国で榎原の自然な姿を捉えている。「世界最高のビーチ」と呼ばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアが収録されている。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど多彩な表現力を発揮している。

同作では自身初となるTバックランジェリー姿を披露。丸みのあるヒップラインを露わにするなど、過去最大露出のカットも多数収録されている。

初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）を封入。10月10日発売の『FRIDAY』（講談社）では写真集のカットが独占公開される予定だ。

榎原は「みんなのおかげで念願の20代ラスト写真集だせるよ！！！！笑 本当にいつもありがとうございます！去年には出せなかったであろう大人の色気を存分に出せた気がします！笑 キラーカットも自信あるのでぜひみなさんお楽しみにしてて欲しいのと絶対ゲットしてください！よろしくお願いします^ - ^」とコメントしている。