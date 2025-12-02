都丸紗也華＆都丸亜華梨、姉妹で薄着タンクトップ姿！宮古島でリラックスした表情見せる | RBB TODAY

2日、扶桑社より『週刊SPA!』12月9日号が発売され、表紙と「美女地図」に都丸紗也華と都丸亜華梨が登場した。

撮影は宮古島で行われ、小悪魔的な魅力を持つ姉・紗也華と、笑顔が印象的な妹・亜華梨による、姉妹ならではの密着したポージングが披露された。また2026年1月28日には、都丸姉妹による写真集の発売が決定している。

撮影:Takeo Dec. ヘアメイク:田森春菜 加藤怜奈(JULLY) スタイリング:KAN コーディネート:HANGOUT creation

都丸紗也華は群馬県生まれの29歳。今後の出演作に、今冬リリース予定のゲーム『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』がある。

都丸亜華梨は群馬県生まれの24歳。紗也華の実妹であり、姉と同様にグラビアを中心に活動している。

「グラビアン魂」には、はちたが登場した。フリーで活動する彼女に緊縛の経験があることから、みうらじゅんが“縛り”をテーマに提案。豊満なボディラインを縄で縛るといった、フェティッシュな世界観のグラビアが掲載されている。

撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:KEIKO(renewal) スタイリング:毛利奈奈 緊縛監修:TURKEY

はちたは愛知県生まれ。Kカップのバストなどを特徴とするフリーのグラビアアイドルで、1stイメージDVD『天下一ボディ』が発売中だ。

撮影:武田敏将 ヘアメイク:原島未唯 スタイリング:樫田径奈 衣装協力:PUBLIC TOKYOWild Lily PEAK&PINE

「推し撮」には、篠崎彩奈が登場した。元AKB48の篠崎は、彼シャツにランジェリーという姿を披露。寒空の下、浜辺で冷えた体を温めるといったストーリー性のあるシチュエーションで撮影されている。篠崎は埼玉県生まれの29歳。2024年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。主な出演作にABEMAドラマ『私が獣になった夜』(2022年)、映画『囁きの河』(2025年)などがある。