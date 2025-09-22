元SKE48・古畑奈和、黒ランジェリーのセクシーショット披露！2nd写真集から“もっとも大胆なカット”公開 | RBB TODAY

22日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、元SKE48の古畑奈和が登場している。

古畑は愛知県出身の29歳。SKE48第5期生オーディションに合格し、2022年にグループを卒業。現在は女優として活動しており、9月16日には2nd写真集『知らない私』（光文社）を発売した。

今回は2nd写真集の中で「もっとも大胆なカット」が掲載されており、黒のランジェリー姿で、上半身を腕で隠しながらカメラを見つめるドキッとするトップレスショットなどを披露。4ページにわたるグラビアでは、20代最後を迎える彼女らしく、情感あふれる世界観が展開されている。写真集は「一冊を読み終わった時に、映画を一本見たような気持ちになれる写真集を目指した」という意欲作だ。