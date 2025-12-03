“軍同期”BTS・V＆ソン・ガン、焼き肉店での目撃情報が話題！除隊後も変わらない友情に注目 | RBB TODAY

BTSのVと俳優ソン・ガンの目撃情報が話題を集めている。

最近、SNSやオンラインコミュニティには、Vとソン・ガンがある焼肉店で食事をしている写真が投稿された。

写真の中のVはラフな服装でソン・ガンと向かい合い、会話を楽しんでいる。鮮明ではない写真にもかかわらず、落ち着いたモノトーンの服装と柔らかな笑みが相まって、日常の一場面さえ雑誌の一コマのような雰囲気を漂わせている。

（写真＝SNS）ソン・ガン（左）とV

Vとソン・ガンのツーショットは今回が初めての目撃ではない。10月19日にも、俳優キム・ヨンデ、チョン・ゴンジュとともに漢江・潜水橋付近でランニングを楽しんだ後、焼肉店で食事をしていた姿が目撃されていた。

2人の友情は軍服務をきっかけに始まった。Vは第2軍団軍事警察特別任務隊（SDT）で服務し、ソン・ガンも同じ第2軍団で軍務に就いていたため、自然と親交を深めていったという。

Vは除隊を翌日に控えた6月9日、ソン・ガンとジムで運動する動画や、軍服姿で撮影した4カット写真を公開し、近況を伝えたこともある。

またVは、SDT入隊後に継続的なウェイトトレーニングで体格が大きく変化し話題となったが、除隊後には約13kgを減量し、再びスリムな体型に戻っている。

軍で始まった縁を除隊後も自然に続けているVとソン・ガン。2人の友情が今後どのように深まっていくのか、引き続き注目が集まっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

