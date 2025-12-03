BTS・JUNG KOOK、鍛え上げられた腹筋がチラ見え…米雑誌『Rolling Stone』のカバーに登場 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、米雑誌『Rolling Stone』のカバーを飾り、鍛え上げられた肉体を披露した。

JUNG KOOKは、アメリカの大衆文化誌『Rolling Stone（ローリング・ストーン）』が韓国・イギリス・日本・フランス・インド・ブラジル・フィリピン・中国の8か国で合同制作したグローバル特集の主人公に選ばれ、カバーを飾った。

JUNG KOOKがカバーを飾った『Rolling Stone』は、韓国・日本・イギリスは印刷版で、それ以外の5か国はデジタル版として発行される。

（写真＝『Rolling Stone』）JUNG KOOK

公開されたカバーでJUNG KOOKは、オーバーサイズのスーツジャケットに、「Calvin Klein（カルバン・クライン）」のロゴが見えるパンツを合わせたスタイリングを披露。あらわになった上半身には、引き締まった腹筋のラインが際立っている。はっきりとした目鼻立ちと潤んだまなざし、自然に流れるヘアスタイルが相まって、カバー全体に幻想的なムードを漂わせている。

『Rolling Stone』のカバーにはこれまで、マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ビーバー、ハリー・スタイルズ、ブルーノ・マーズ、ザ・ウィークエンドなど、世界の音楽史に名を刻むソロアーティストが名を連ねてきた。

JUNG KOOKは『Rolling Stone』との縁が深く、アメリカ版が選定した「史上最も偉大な歌手200人（200 Greatest Singers of All Time）」に韓国の男性歌手として唯一選ばれたほか、初ソロアルバム『GOLDEN』は同誌が選ぶ「2023年最高の音楽（Best Music of 2023: Staff Picks）」にも選出された。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

