永野芽郁、主演で“フェミニストの彼女”を熱演！Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』2026年に配信決定 | RBB TODAY

韓国で大ヒットした小説が、永野芽郁主演・Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』として実写化されることが決定した。同作は2026年、Netflixにて世界独占配信される。

同作は韓国で刊行されたミン・ジヒョンによる小説で、タイトルのインパクトと現代を生きる人々のリアルを描いた物語性が大きな反響となり、瞬く間に大ヒット。「『猟奇的な彼女』のフェミニストバージョン」と評され、日本翻訳版が発売されるとたちまち重版となるなど、日本でも衝撃と話題を呼んだ。

『僕の狂ったフェミ彼女』© 2019, Min Ji Hyoung

主演を務めるのは、Netflixシリーズ『御手洗家、炎上する』や映画『はたらく細胞』『かくかくしかじか』など話題作への出演が絶えない永野芽郁。とあることをきっかけにフェミニストになった狂おしくも愛おしい"彼女"を、確かな演技力でリアルに演じきる。今回、役作りのためにロングヘアをばっさりカットしており、新たなビジュアルで挑む。

監督を務めるのは、映画『お嬢と番犬くん』『恋は光』『殺さない彼と死なない彼女』など、非日常からリアルな世界まで幅広いラブストーリー作品を手がけてきた小林啓一。別れから7年、フェミニストになった"彼女"と"僕"の再会、そしてその後の恋愛における葛藤と現実を通して、「いま」を丁寧に描く。

小林啓一監督は「ミン・ジヒョンさん原作『僕の狂ったフェミ彼女』の映画化を発表できることを嬉しく思います。Netflixさんからお話をいただき、最初にプロットを書いたのが約3年前です。そこから春名慶プロデューサーと試行錯誤して脚本を書き上げ、いまようやく撮影という運びになりました。頭の中での登場人物がこれから正に具現化しようとしています。ミン・ジヒョンさんの原作はタイトルからして一見過激なようですが、ハッとさせられることが多い作品です。僕自身の価値観の多面性の至らなさに気付かされることもありました。自分が感じた、この大事な感覚を皆様と共有できるように、はたまたクスリと笑ってもらえるように、主演の永野芽郁さん、キャスト、スタッフと共に、丁寧に作っていきたいと思います。」と語った。

原作者のミン・ジヒョンは「Boy Meets Girl――。ほとんどのロマンスは、長いあいだこうして始まってきました。けれどいまは、もうそんなふうには恋を始められない女性たちがいます。『僕の狂ったフェミ彼女』は、いまだに『そんな』恋愛を信じている男性と、もはやそのルールを受け入れられなくなった女性が、激しくぶつかり合う恋の物語です。」とコメント。

さらに「実は『こんなふうに感じているのは自分だけなのだろうか』という思いから書き始めた小説でした。ところが、この本を読んでくださった韓国、日本、台湾、インドネシアをはじめとするさまざまな国の読者の方々と出会うなかで、これは決して『私だけの物語』ではないのだと実感するようになりました。」と振り返った。

続けて「この小説が最初に発表された韓国では、こうした話に対し誰かが不快感を抱くかもしれないという懸念から、映像化はそう簡単には進みませんでした。その物語が今回、日本で先に映画化されることになったということは、国境を越えた場所にも同じ問いを抱き続けている人たちがいると気づかせてくれた、驚きと感謝の経験です。映画という新しいかたちで生まれ変わるこの物語が、世界中の女性たち、そして男性たちにどのような問いを投げかけてくれるのか、胸を高鳴らせながら待っています。」と期待を寄せた。

最後には「本作を選んでくださったNetflixのプロデューサーの皆さま、原作のメッセージを尊重しながら繊細に向き合ってくださった小林啓一監督、そして"彼女"としてこの物語に新しい命を吹き込んでくださる永野芽郁さんに、心から感謝いたします。」と感謝の言葉を述べた。