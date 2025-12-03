日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、鼻の整形による“副作用”を吐露「年配の方に…」 | RBB TODAY

歌手カンナムが鼻の整形による“副作用”を告白した。

去る12月2日、カンナムは自身のYouTubeチャンネル「Kangnami」に「カンナムで合っています。黒髪カンナムのスーパースター雑誌撮影初公開 退勤後の飲み会裏話まで」（原題）というタイトルの動画を公開した。

動画で、カンナムは寝起きであるかのように、ボサボサの髪にパンツ姿でふらふらと歩きながら登場した。

最近、鼻の手術を告白した彼は、「登録者に嘘はつかない。『ハンサムだ』『デンジみたいだ』というコメントが多かったので、出版社に連絡した。雑誌撮影をしよう」と告白した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）カンナム

幸いなことに撮影は成功したが、鼻の手術による“副作用”もあった。カンナムだとわからない人たちが出てきたのだ。

カンナムは、「『日韓トップテンショー』のMCを続けているので、年配の方が自分に気づく。市場に行くと、本当に人気がある。皆知っているのではないか。ただ、今は気づいてもらえない」と悔しがった。

これについて、彼は「残念だ」と訴え、「これからまた頑張って働かなければならない」と鼻の手術による認知度の低下を告白して、笑いを加えた。

なお、カンナムは元スピードスケート選手のイ・サンファと結婚し、家庭を築いた。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

