『ムービング』シーズン2には出演しないということ…？ 30歳を控えた人気の韓国俳優が相次いで兵役へ、残念さも | RBB TODAY

30歳を目前に控えた韓国俳優たちの入隊が相次いで続いている。

12月3日、イ・ジョンハ（27）の所属事務所ナム・アクターズは「イ・ジョンハは海兵隊に志願し、最近合格の通知を受けた。2026年1月26日に海兵隊教育訓練団に入所し、国防の義務を履行する予定」と明らかにした。

所属事務所は「入隊当日は多くの将兵や家族が集まる場であるため、別途の公式行事は行わない予定だ。この点につきご了承いただきたい」とし、「イ・ジョンハに送ってくださる変わらぬ愛に深く感謝申し上げる。誠実な服務を終え、より成長した姿で戻ってくるその日まで、温かい応援をお願いしたい」と付け加えた。

1998年生まれのイ・ジョンハは、2017年のウェブドラマ『シムクン注意』（原題）でデビューし、『新米史官ク・ヘリョン』『それでも僕らは走り続ける』『わかっていても』などに出演し、多様な演技を見せてきた。特にディズニープラスの『ムービング』で、空中に浮く能力を持つ高校生キム・ボンソク役を演じ、スターの仲間入りを果たした。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンハ

ただ、今回の入隊によって惜しさも残る。来年の制作が決定している『ムービング』シーズン2にイ・ジョンハが参加できなくなり、作品の中心を担っていたキャラクター不在への残念さが大きくなっている。

イ・ジョンハに先立ち、来る12月15日にはヨ・ジング（28）がKATUSA（在韓米軍配属の韓国軍）に入隊する。

11月3日、ヨ・ジング側は「俳優ヨ・ジングがKATUSAに選抜され、12月15日（月）から約1年6カ月間、服務することになった」と発表した。

所属事務所は「ヨ・ジングに向けて送ってくださる関心にいつも感謝している。健康に国防の義務を終え、より成熟した姿で戻ってくるその日まで、変わらぬ応援と励ましをお願いしたい」と述べた。

（写真提供＝OSEN）ヨ・ジング

また、12月1日にはソン・ゴニ（28）が静かに入隊を知らせた。

ソン・ゴニは同日、所属事務所の公式アカウントを通じて「本日入隊することになった。突然の知らせで驚かれたかもしれないと思い、挨拶を伝えるべく来た」と伝えた。

ソン・ゴニは「本来もっと早く行くべきだったが、ようやく軍隊に行くことになった。それでもこの仕事を始めたときに約束した“初々しい20代の姿を残したい”という気持ちだけは守っていく」とし、「自分はしばらく離れるが、戻ってくるまでどうか健康に過ごしてほしい。穏やかな一日を送ってほしい。健康な姿で戻ってくる」と、入隊前の最後のあいさつをファンに伝えた。

（写真提供＝OSEN）ソン・ゴニ

（記事提供＝OSEN）

◇ヨ・ジング プロフィール

1997年8月13日生まれ。韓国ソウル出身。2005年にデビューし、数多くのドラマに子役として出演した。2012年には『太陽を抱く月』でキム・スヒョンの幼少時代を演じ、一躍注目を浴びる。主な出演作は映画『ファイ 悪魔に育てられた少年』、ドラマ『テバク～運命の瞬間～』『王になった男』『絶対彼氏』（韓国リメイク版）、『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』など。子役時代には女優のシン・セギョン、パク・ボヨンから「成人したらカップル共演したい俳優」として挙げられたこともある。

■【写真】『ムービング』“ハン・ヒョジュの息子”イ・ジョンハ、30kg減量

■【写真】ヒョンビンも！最も過酷な「海兵隊」で兵役の義務を果たした韓国スターたち

■【写真】兵役中のASTRO・チャウヌ、元Wanna Oneメンバーと軍服姿で2SHOT