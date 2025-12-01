 高橋克典、“鶴瓶ド迫力Tシャツ”を着こなす！ファン「鶴瓶さんからパワーもらえそう」 | RBB TODAY
高橋克典、“鶴瓶ド迫力Tシャツ”を着こなす！ファン「鶴瓶さんからパワーもらえそう」

高橋克典（写真は高橋克典の公式ブログから）
　俳優の高橋克典が1日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。愛用ブランド“Y-3”の黒のジャージと、落語家の笑福亭鶴瓶の似顔絵が大きくプリントされた“非売品Tシャツ”を合わせた私服コーデ姿を公開し、ファンの注目を集めている。


　11月28日、高橋は「今日はこおでねぇと。」と題してブログを更新。「懐かし。笑」と軽やかな一言を添えながら、「今日はY-3のジャージ」と説明し、鏡越しに全身をブラックでまとめたジャージスタイルショットを公開した。

　さらに「中は鶴瓶さんT」と明かし、ジャージの下に合わせたホワイトの“鶴瓶Tシャツ”も公開。満面の笑顔の鶴瓶が大胆に描かれたデザインで、「元気いっぱい鶴瓶さんT 　 非売品。笑」とお茶目に説明した。

　この投稿にファンから「着るだけで元気になりそうな」「何着てもお似合い」「かっこいいジャージの中の白Tがお茶目で可愛い」「!鶴瓶さんのシャツ笑いました！」「ウケる～」「ビックリ」「何を着てもサマになる」「鶴瓶さんからパワーもらえそうなTシャツ」や、「素敵なジャージ」「克典さんが着るとジャージに見えない」「ジャージ姿も 克典さん かっこいい」などの声が寄せられている。


※高橋克典アメブロ『今日はこおでねぇと。』


高橋克典、人間ドックの好結果に喜び「オールA、信じられない」 | RBB TODAY
画像
　俳優の高橋克典が14日までに自身のブログを更新。人間ドックの結果を報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/14/221699.html続きを読む »

高橋克典、断食で11キロダイエットに成功「ほうれい線も消えた」 | RBB TODAY
画像
21日に放送された日本テレビ系『メレンゲの気持ち』（土曜昼12時）に俳優の・高橋克典が出演。去年挑んだ断食ダイエットについて語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/10/21/155511.html続きを読む »
《平木昌宏》

