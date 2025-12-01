 #2i2・森嶋あんりとセブ島デート！ランジェリーや水着姿を収録した1st写真集が発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

#2i2・森嶋あんりとセブ島デート！ランジェリーや水着姿を収録した1st写真集が発売決定

エンタメ グラビア
注目記事
『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　3月4日、アイドルグループ・#2i2（ニーニ）の白色担当として活動する、森嶋あんりの1st写真集（KADOKAWA）が発売される。


【デジタル限定】奥ゆい＆森嶋あんり写真集「ふたりで、いつまでも」 週プレ PHOTO BOOK
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
【Amazon.co.jp 限定】森嶋あんり 1st写真集 (特典:限定絵柄ブロマイド付き)
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　撮影はカメラマンの大藤達也が担当し、フィリピンのセブ島と、森嶋の地元である群馬県の2カ所で行われた。本作は、過去と現在という2つのパートを通して、森嶋あんりの「素のまま」の表情を写し出しているのが特徴だ。

『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　 セブ島パートでは「現在の姿」としてリゾートデートを満喫する様子を、群馬パートでは「過去の回想」として幼馴染みと出会った頃に思いを馳せる姿を収めた。誌面には様々な水着カットを多数収録するほか、ランジェリー姿やドレッシーな装いなど、バリエーション豊富な衣装で魅せる新たな一面も詰まった一冊となっている。

『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　写真集の発売を記念したイベントの開催も決定した。3月14日にはオンラインサイン会と、秋葉原・書泉ブックタワーでの「写真集お渡し会」を同日に実施。イベントの受付は12月2日18時よりスタートする。 　

『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
『森嶋あんり 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　また、法人別特典としてAmazon、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、1冊購入ごとに限定絵柄のブロマイドをプレゼント。各法人ですべて異なる絵柄となるほか、特典はなくなり次第終了となる。

　森嶋は同作について、「ずっと憧れていた初めての写真集を発売させていただくことになりました！簡単に出せるものではないからこそ、これまでの歩みを認めてもらえたようで本当に嬉しいです。ここまで来られたのは、いつも応援してくれるファンの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！初めての海外ロケでは、緊張もワクワクも全部が新鮮で、とても特別な時間でした。SNSで知ってもらうきっかけになった地元群馬での制服撮影から、海外での撮影まで……私が歩んできたストーリーをこの1冊で感じてもらえたら嬉しいです！」と喜びのコメントを寄せている。


#2i2・森嶋あんり、気品漂う“中華風”グラビア！赤色ビキニで曲線美披露 | RBB TODAY
画像
森嶋あんりが#2i2解散後に中華風衣装で登場し、成長と気品を披露している
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/07/239221.html続きを読む »

#2i2・森嶋あんり、“Sっ気”漂うロックでかっこいいグラビア披露 | RBB TODAY
画像
アイドルグループ「#2i2」のメンバー・森嶋あんりが、24日発売の『ヤングアニマル』11号（白泉社）に登場。クールでロックテイストな姿で、巻末グラビアを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/24/220319.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top