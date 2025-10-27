『ラブライブ！』声優・岬なこら4名が登場！可憐な衣装の“美少女”カットを披露 | RBB TODAY

28日に発売される、女性アイドルや女優、声優たちを特集&ロングインタビューで紹介するエンタメ誌『B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版』（東京ニュース通信社）の表紙が公開された。
同誌の表紙には『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!より、岬なこ、青山なぎさ、鈴原希実、結那の4名が登場。ピンクを基調とした衣装をまとい、「やさしく強く、美しく。」というキャッチコピーの通り、可憐さの中に凛とした強さが宿るカットが印象的なビジュアルとなっている。
Liella!は11月5日に7thライブテーマソング『OPEN THE G☆TE!!!』をリリースし、さらに2026年2月には「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 7th LoveLive! ～Fly! MUSIC WORLD♪～」の開催を控えている。
インタビューでは、今年開催された6thライブの舞台裏や、楽曲『OPEN THE G☆TE!!!』に込めた思いなど、これまでの歩みとこれからの展望についてたっぷりと語っている。
また同誌では、特典として生写真（全5種のうちランダムで1枚）が封入される。価格は1430円（税込）で、アニメイト通販などで予約できる。
