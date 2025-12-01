新婦より“派手なドレス”で物議…パク・ソジュンと大学同期のパク・ジンジュ結婚式、参加女優が釈明「誤解しないで」 | RBB TODAY

女優パク・ジンジュの結婚式に参加したミュージカル俳優ミン・ギョンアが、着用したドレスで物議を醸した。

ミン・ギョンアは11月30日、自身のSNSに「今日は愛するジンジュお姉さんがお嫁に行く日。生まれて初めて忘れられない結婚式だった。ジンジュお姉さん、愛してる！」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。

ミン・ギョンアは、ソウル某所で行われたパク・ジンジュの結婚式で祝歌を担当。ミュージカル『レッド・ブック』を通じて縁を結んだだけあり、特別な思いが込められていた。

公開された写真には、華やかな金色のドレスを着て祝歌を歌うミン・ギョンアの姿が収められていた。レースやシースルー、宝石装飾まで、誰よりも華やかなドレス姿だ。まるで授賞式のような豪華なドレスに、一部ファンからは“迷惑招待客では”という反応もあり、注目を集めた。

（写真＝SNS）パク・ジンジュ（左）、ミン・ギョンア

するとミン・ギョンアは、自身のSNSに「ジンジュマン（パク・ジンジュ）が直接選んでくれた祝歌ドレス。迷惑招待客と誤解しないでください！」という文章とドレスの写真を投稿。祝歌ドレスと同じくらい華やかな数着のドレスが並んでいた。

ミン・ギョンアはドレス姿を公開し、“迷惑招待客”という反応が出たものの、実際はパク・ジンジュが直接選んだ祝歌用ドレスであったことを明かして誤解しないよう呼びかけた。

（写真＝SNS）ミン・ギョンア

なお、パク・ジンジュは一般人の新郎と、両家の家族や親しい親族だけが参加するなか、11月30日に非公開で結婚式を挙げた。

結婚式には、日本でもリメイクされた映画『サニー 永遠の仲間たち』で縁を結んだ俳優たちも総出で駆けつけ、女優ナム・ボラは「幸せになってね、ジンジュお姉さん。今日誰よりも綺麗だった彼女」というメッセージと写真を投稿した。女優キム・ミニョンも「バービー人形みたいだったジンジュ、お幸せに」という祝福コメントを残した。

パク・ジンジュは1988年12月24日生まれの36歳。ソウル芸術大学演技科では俳優パク・ソジュンと同期で知られ、2011年に映画『サニー 永遠の仲間たち』でデビューし注目を集めた。

その後、『百年の花嫁』『モダン・ファーマー』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『サイコだけど大丈夫』などでリアリティある演技を通じて唯一無二の存在感を発揮。俳優活動に加え、MBCのバラエティ番組『撮るなら何する？』では抜群のバラエティ感覚で親しまれ、ミュージカル映画『英雄』や舞台『レッド・ブック』にも出演するなど、現在も多彩なジャンルで活躍している。

（記事提供＝OSEN）

