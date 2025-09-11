声優・野中ここな、10代最後に初写真集！貴重な制服姿も収録 | RBB TODAY

2026年1月15日、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』村野さやか役で知られる声優・野中ここなの『1st写真集（仮）』（KADOKAWA）が発売される。

野中ここな『1st写真集（仮）』【撮影／熊木優】（C）KADOKAWA

現在19歳の野中にとって初の写真集となる同作は、野中の地元・長崎で撮影された。生まれ育った地で見せた10代ラストの等身大の姿が収録されている。発表にあたり、澄んだ瞳が印象的な制服姿、美しい大村湾が一望できる千綿駅での“アオハル”シーンなど、先行カット4枚が公開された。さらに同作の発売記念して、東京と大阪でイベントの開催も決定している。

野中ここな『1st写真集（仮）』【撮影／熊木優】（C）KADOKAWA

野中は「なんと、10代最後の年に初めての写真集を発売させていただくことが決定いたしました！本当にありがとうございます！まさか自分が写真集を出す日が来るなんて思ってもいなかったので皆さん以上に私が驚いています。そんな初の写真集、撮影の舞台はどこにしようかと考えたときに真っ先に出てきたのが、地元・長崎県でした。大好きな場所で大切な一冊をつくりたい、その願いを叶えていただきました。写真集を機に新たな長崎の魅力に触れたくて、あえて今まで訪れたことのない場所でも撮影しました。なのに、どこか懐かしさや安心感があって、ただただ楽しかったです。舞台が長崎だったからこそ、今まで見せてこなかった素の私や、これまでとこれからを詰め込んだ一冊になったと思います。ぜひお手に取っていただけるとうれしいです！」とコメントした。