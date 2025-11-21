乃木坂46 6期生・瀬戸口心月、可愛すぎる誌面カット公開！インタビューで“仲良くなりたい先輩”を明かす | RBB TODAY

『アップトゥボーイvol.357』（ワニブックス）が11月21日に発売される。同誌では乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」で矢田萌華とともにダブルセンターに抜擢された6期生の瀬戸口心月が表紙を飾る。

瀬戸口は同誌で初のソログラビアに挑戦し、巻頭20ページの超ロング仕様で登場する。「かわいい」に焦点を当てたグラビアで、いろんなかわいらしさを追求した内容となっている。

同作品からはもう1人、アンダーセンターを務める5期生の五百城茉央も登場する。今夏二十歳の誕生日を迎えた五百城には、モノトーンの世界観の中でシンプルに今の魅力が伝わるような10ページを企画した。

インタビューで瀬戸口は、仲良くなりたい先輩について「5期生で私と同じ年の二十歳の、菅原咲月さん、五百城茉央さん、奥田いろはさんの3人とお近づきになりたいです!!」とコメント。

五百城は40thシングルでアンダーセンターとして活動することについて「発表のときは感情の起伏が激しかったです。選抜発表の直後は『そうか……』と悔しい気持ちになり、その後アンダーセンターだと知らされてビックリして、『武道館でアンダーライブをします』と聞かされて『やりたい!!』一気にテンションが上がって……」と心境を語った。

アンダー楽曲「純粋とは何か？」について五百城は「この世界でお仕事をしていると良くも悪くも注目されて、いろんな意見が目に入ってきます。普段は全然気にならなくても、心が弱っているときは思わず自分の気持ちが曇りそうになってしまうこともあったりして。『純粋とは何か？』の最後の歌詞が『カッコ悪い生き方をしてても どんな時でも純粋でいたいんだ』っていうフレーズなんですけど、その言葉にすごく感動しました」とコメントした。

同誌にはAKB48新井彩永、僕が見たかった青空・金澤亜美、モーニング娘。'25山﨑愛生、NMB48龍本弥生なども登場する。「アップトゥボーイvol.357」はワニブックスから1400円（税込）で発売される。