榎原依那、“豊満バスト”あらわなランジェリー姿！2nd写真集タイトルが『I am Ina』に決定！ | RBB TODAY

榎原依那、“豊満バスト”あらわなランジェリー姿！2nd写真集タイトルが『I am Ina』に決定！

　18日、12月3日に発売される榎原依那の2nd写真集のタイトルが『I am Ina』（講談社）に決定した。

撮影：Takeo Dec.／（講談社）より

　同作について榎原は「1st写真集では表現できなかったさらなる境地を追求したい」という覚悟で臨んだと語っている。現場でも積極的にアイディアを出すなど試行錯誤を重ねた意欲作となった。寝起きのすっぴんショットから、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破した内容となっている。

　撮影地は夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2カ国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見だ。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。

　初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）も封入される。

　榎原は大阪府出身の28歳。2024年2月にFRIDAYでグラビアデビューし、同年10月には1st写真集を発売して即重版となった。2025年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞している。


