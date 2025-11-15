志田音々、最新カレンダーで純白ドレス姿を披露・・・ウエディングドレスではないです！ | RBB TODAY

女優の志田音々が15日、都内にて2026カレンダー（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

志田音々【写真：竹内みちまろ】

足元がシースルーのドレス姿で登場した志田。カレンダーの出来栄えを尋ねられると「撮影しているときも楽しかったですし、出来上がりを見ても心がワクワクするようなカレンダーになったなと思っています」と声を弾ませた。

お気に入りは純白のドレスをまとった1枚。「以前も言ったかもしれないのですが『お姫様になりたい』というのが私の夢です」と告げ「ウエディングドレスとも捉えられるかもしれないのですが王冠がポイントです。プリンセスしか着けないティアラにテンションが爆上がりで、出来上がりも大満足」と笑顔。「（ウエディングドレス）ではないです。お姫様です」と説明した。

志田は妹で女優の志田こはくを溺愛していることで知られているが、完成したカレンダーを渡したい人を尋ねられると「家族は毎年買ってくれているのですが、大好きな妹になるのかな・・・やっぱり妹にあげたいです」と願望を言葉に。

妹とのエピソードが話題にあがると、「最近、冬になってきて、なんでか分からないのですが、妹が私の部屋でよく寝るようになったんですよ」と話し始めた。志田の部屋はシングルベッドで、こはくは一緒に寝るのは嫌だというものの「でも、ねえねの部屋で寝たいんだ」といい志田の部屋のベッドで寝ているそう。「ワンワンみたいなことをし始めて。私は私で妹の部屋で眠れるという謎の部屋交換をしていて。・・・もう嬉しすぎて！妹が私のベッドで寝ているというのも嬉しいし、私が妹の残り香のあるベッドで寝れることも幸せ過ぎて」とにっこり。「（こはくのベッドは）妹のいい匂いがするのですが、お花のような、フローラな感じがします」などと恍惚の表情で言葉にした。