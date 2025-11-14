 A5黒毛和牛の鉄板焼が食べ放題！「銀座のステーキ」新宿店が11月29日オープン | RBB TODAY
A5黒毛和牛の鉄板焼が食べ放題！「銀座のステーキ」新宿店が11月29日オープン

「銀座のステーキ」新宿店イメージ
  • 個室完備　

　A5黒毛和牛食べ放題スタイルの鉄板焼レストラン「銀座のステーキ」の6店舗目となる新宿店が11月29日にオープンする。新宿店は新宿駅中央東口より徒歩1分という抜群のアクセスを誇る立地に出店する。

　店内は、東京の都心部でありながら整然と区画整理された"碁盤の目"の街並みと超高層ビル群をモチーフに設計。カウンター・個室・天井の意匠を日本建築の様式「格天井（ごうてんじょう）」になぞらえて設計した。

銀座のステーキ

　ライブ感あふれるカウンターでは、熟練のシェフが目の前で焼き上げる臨場感とともに、こだわりの黒毛和牛を堪能できる。

　食べ放題コースは「【ランチ限定】A5黒毛和牛ステーキコース」（7,480円）をはじめ、「A5黒毛和牛霜降肉と赤身肉のステーキコース」（1万1,880円）、「A5黒毛和牛ステーキとあわびの鉄板焼コース」（1万4,080円）、「A5黒毛和牛霜降肉と赤身肉のステーキと飲み放題コース」（1万4,300円）などがラインナップ。

　「【ランチ限定】A5黒毛和牛ステーキコース」（7,480円）はA5黒毛和牛ステーキがお得に楽しめるランチコース。メインのステーキは、A5黒毛和牛赤身肉のステーキで3～4種類用意されている。和牛本来の濃厚な味が楽しめる赤身肉のステーキがお替り自由の食べ放題となっている。

　「A5黒毛和牛霜降肉と赤身肉のステーキコース」（1万1,880円）は「銀座のステーキ」で一番人気の食べ放題コース。霜降肉と赤身肉の両方が楽しめる。「A5黒毛和牛ステーキとあわびの鉄板焼コース」（1万4,080円）は最高位A5黒毛和牛の食べ放題に加え、高級食材のあわびの鉄板焼を楽しめるコース。「黒毛和牛霜降肉と赤身肉のステーキと飲み放題コース」（1万4,300円）は「銀座のステーキ」で一番人気のコースに飲み放題が付いたプランで、霜降り肉と赤身肉のステーキと一緒に、スパークリングワイン、ビール、ハイボール、サワー各種、ワイン（白/赤）などがお楽しめるコースとなっている。

　同店のコンセプトは「競りから厳選した最高位A5黒毛和牛をお好きなだけ食べ放題」「特徴ある空間で職人の"こだわり"を堪能」「上質なおもてなしを上質な時間とともに」の3つ。シェフ自らの目で厳選した最高位A5ランクの黒毛和牛を、カジュアルな雰囲気で楽しめる多様なコースを提供する。銀座のステーキは現在、銀座本店、銀座中央店、渋谷店、恵比寿店、赤坂店、新宿店の6店舗を展開している。


《村上弥生》

