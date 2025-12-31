永野芽郁、約2年4ヵ月ぶりにブログ更新「どうか目に見える情報だけを信じないで」 | RBB TODAY

12月31日、俳優・永野芽郁が約2年4ヶ月ぶりに自身の公式ブログを更新。近況を報告するとともに、ファンに謝罪した。

永野はこの日、ニットコーデで笑顔を見せる写真とともにブログを更新。2026年にNetflixで独占配信予定の映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野は「こんばんは みなさんお元気ですか？私は先日、情報解禁されましたNetflix映画「僕の狂ったフェミ彼女」の撮影をしています。頑張ります」と近況を伝えた。

永野は4月23日、『週刊文春電子版』（文藝春秋）で俳優・田中圭との不倫疑惑を報じられていた。永野はファンに向けて「この一年、2025年、メイトの皆さんにはたくさんのご心配をおかけしました。本当に申し訳ないです。そして今日までこうして形に残るものでお伝えできなくてごめんなさい。」と謝罪。続けて「伝えたいことも話したいことも沢山あるのだけれど…今もまだ色々と難しくて。いつか、その時が来たら、私から何らかの形でお伝えできると思います。」とつづった。

その後も永野は、外部から発信される情報が先行している現状に触れ、「勝手に発信される情報しか 今はみなさんに知ってもらえるものがないから そちらを信じたくなる気持ちもあるかと思います。」と率直な心境を明かした上で、「でもどうか 目に見える情報だけを信じないでほしいです。」と呼びかけた。また、現在は整理して説明することが難しいと葛藤をにじませつつ、最後には「いつか、メイトの皆さんには、 絶対に。」と締めくくった。

※永野芽郁が約2年4ヶ月ぶりに更新した公式ブログ