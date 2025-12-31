悪質な“兵役不正”疑惑のK-POPアイドル、在宅起訴で裁判へ…グループへの復帰も不透明に | RBB TODAY

ボーイズグループWINNERのソン・ミノが、裁判にかけられることになった。

ソウル西部地検刑事1部は12月301日、前日にソン・ミノを兵役法違反の疑いで在宅起訴したと明らかにした。検察は、ソン・ミノの社会服務要員としての勤務態度の不備を知りながら黙認した疑いが持たれている、管理責任者もあわせて起訴している。

ソン・ミノは2023年3月から昨年12月まで、ソウル・麻浦（マポ）区の施設で社会服務要員として勤務していたが、出勤しなかったり、勤務時間中に持ち場を離れるなど、業務をおろそかにした疑いを受けている。

これに先立ち警察は、昨年12月に兵務庁から捜査依頼を受けてソン・ミノを立件し、捜査を進めてきた。警察は勤務先の家宅捜索、監視カメラや服務記録などを確保して調査。ソン・ミノが取り調べの過程で、勤務時間中に持ち場を離れた疑いなどを概ね認めたとも伝えられている。

ソン・ミノ

送検後、検察は携帯電話のフォレンジックやGPS履歴の確認などの補完捜査を実施。警察の捜査で明らかになった内容以外にも、追加の無断欠勤があったことを確認したと説明している。検察関係者は、被告らに罪に見合った処罰が下されるよう万全を期すと述べた。

一方、兵務庁は捜査を通じて不誠実な服務の疑いが確定した場合、規定に基づき召集解除処分を取り消し、服務していない期間について再服務措置を検討する方針だとしている。これにより、グループへの復帰も不透明となった。

